Подведены итоги спартакиады вузов Псковской области по волейболу

09:53, 19 апреля 2025, ПАИ

Подведены итоги спартакиады вузов Псковской области по волейболу, которая прошла в спорткомплексе ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



В соревнованиях приняло участие семь команд – четыре в мужском зачёте и три в женском. У мужчин статус победителя подтвердили студенты ПсковГУ. Второе место заняли студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК). Замкнули тройку лидеров волейболисты Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.

У девушек все три команды одержали по одной победе и потерпели по одному поражению, но по дополнительным показателям первое место заняли девушки из Университета ФСИН. Серебро у студенток ПсковГУ, а бронза на счету у спортсменок ВЛГАФК.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».