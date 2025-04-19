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Спорт

Подведены итоги спартакиады вузов Псковской области по волейболу

Подведены итоги спартакиады вузов Псковской области по волейболу, которая прошла в спорткомплексе ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

  • Подведены итоги спартакиады вузов Псковской области по волейболу
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Подведены итоги спартакиады вузов Псковской области по волейболу
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

В соревнованиях приняло участие семь команд – четыре в мужском зачёте и три в женском. У мужчин статус победителя подтвердили студенты ПсковГУ. Второе место заняли студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК). Замкнули тройку лидеров волейболисты Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.

У девушек все три команды одержали по одной победе и потерпели по одному поражению, но по дополнительным показателям первое место заняли девушки из Университета ФСИН. Серебро у студенток ПсковГУ, а бронза на счету у спортсменок ВЛГАФК.

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