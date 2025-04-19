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Великолучане участвуют в первенстве России по ММА

Великолучане, воспитанники клуба «Центурион» принимают участие в первенстве России по смешанным единоборствам (ММА), которое проходит в Тюмени 19 и 20 апреля. Об этом сообщается в группе «Центуриона» в соцсети «ВКонтакте».

Афиша: Союз ММА России

Соревнования такого уровня впервые проходят в Тюмени. За победу сражаются сильнейшие бойцы страны среди юношей и девушек 16-17 лет.

Сегодня, 19 апреля пройдут предварительные поединки, а 20 апреля – финальные бои.

Клуб «Центурион» представляют Артём Стрелков в весе до 77,1 килограммов и Арсений Филиппов в весе до 70,3 килограммов. Тренирует спортсменов Андрей Тимофеев.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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