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Общество

Семинар активистов школьных музеев прошёл в Себежском районе

Семинар активистов школьных музеев прошёл в Себежском районе Псковской области сегодня, 19 апреля. Об этом пишет газета «Призыв».

  • Семинар активистов школьных музеев прошёл в Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»
  • Семинар активистов школьных музеев прошёл в Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»
  • Семинар активистов школьных музеев прошёл в Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»
  • Семинар активистов школьных музеев прошёл в Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»
  • Семинар активистов школьных музеев прошёл в Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»
  • Семинар активистов школьных музеев прошёл в Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»
  • Семинар активистов школьных музеев прошёл в Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»
  • Семинар активистов школьных музеев прошёл в Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»
  • Семинар активистов школьных музеев прошёл в Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»

Участники семинара посетили Себежскую и Идрицкую школы. В программе были экскурсии по Себежу, Идрице и в Себежском краеведческом музее.

Также состоялись встречи с поисковиками Владимиром Бумаковым и Александром Строгановым, а в завершение прошла церемония возложения цветов к мемориалу «Зарождение Знамени Победы».

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