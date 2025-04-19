Семинар активистов школьных музеев прошёл в Себежском районе

11:30, 19 апреля 2025, ПАИ

Семинар активистов школьных музеев прошёл в Себежском районе Псковской области сегодня, 19 апреля. Об этом пишет газета «Призыв».



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»

















Участники семинара посетили Себежскую и Идрицкую школы. В программе были экскурсии по Себежу, Идрице и в Себежском краеведческом музее.

Также состоялись встречи с поисковиками Владимиром Бумаковым и Александром Строгановым, а в завершение прошла церемония возложения цветов к мемориалу «Зарождение Знамени Победы».