Семинар активистов школьных музеев прошёл в Себежском районе
Семинар активистов школьных музеев прошёл в Себежском районе Псковской области сегодня, 19 апреля. Об этом пишет газета «Призыв».
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
Участники семинара посетили Себежскую и Идрицкую школы. В программе были экскурсии по Себежу, Идрице и в Себежском краеведческом музее.
Также состоялись встречи с поисковиками Владимиром Бумаковым и Александром Строгановым, а в завершение прошла церемония возложения цветов к мемориалу «Зарождение Знамени Победы».
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