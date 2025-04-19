День подснежника празднуют сегодня в мире

11:02, 19 апреля 2025, ПАИ

День подснежника отмечают во многих странах мира сегодня, 19 апреля. Праздник учредили в Великобритании в 1984 году, пишет calend.ru.

Подснежники зацветают с января до апреля в зависимости от климатической зоны. Но в Великобритании их цветение приходится на середину апреля, поэтому этот праздник был приурочен к этому периоду. Сегодня День подснежника стал любимым и в других странах.

В России подснежники растут большей частью на высокогорных лугах, в горных и предгорных лесах. Также их разводят как декоративные растения.

Большинство видов подснежников в мире занесли в Красную книгу как исчезающие. Специалисты требуют ужесточить меры к собирателям подснежников, призывают всех относиться к этим цветам бережно и осторожно и даже в преддверии весенних праздников не дарить их женщинам.