Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День подснежника празднуют сегодня в мире

День подснежника отмечают во многих странах мира сегодня, 19 апреля. Праздник учредили в Великобритании в 1984 году, пишет calend.ru.

Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника

Подснежники зацветают с января до апреля в зависимости от климатической зоны. Но в Великобритании их цветение приходится на середину апреля, поэтому этот праздник был приурочен к этому периоду. Сегодня День подснежника стал любимым и в других странах.

В России подснежники растут большей частью на высокогорных лугах, в горных и предгорных лесах. Также их разводят как декоративные растения.

Большинство видов подснежников в мире занесли в Красную книгу как исчезающие. Специалисты требуют ужесточить меры к собирателям подснежников, призывают всех относиться к этим цветам бережно и осторожно и даже в преддверии весенних праздников не дарить их женщинам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 апреля 2025

Особый противопожарный режим введёт в десяти районах Псковской области
19 апреля 2025

ПсковГУ провёл мероприятия, приуроченные к Дню единых действий в память о геноциде советского народа в годы войны
19 апреля 2025

День российской полиграфии отмечают 19 апреля
19 апреля 2025

Семинар активистов школьных музеев прошёл в Себежском районе
19 апреля 2025

День подснежника празднуют сегодня в мире
18 апреля 2025

Более 3,5 тысячи медалей к 80-летию Победы вручили ветеранам в Псковской области
18 апреля 2025

Подведены итоги регионального чемпионата «Абилимпикс» в Псковской области
18 апреля 2025

Псковские полицейские сдали кровь

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...