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Спорт

Спортсменки Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч»

Спортсменки Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч» среди девушек до 16 лет, которые проходили в псковском спорткомплексе «Олимп» с 14 по 18 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов.

  • Спортсменки Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч»
    Фото: Фото предоставил Сергей Иванов
  • Спортсменки Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч»
    Фото: Фото предоставил Сергей Иванов
  • Спортсменки Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч»
    Фото: Фото предоставил Сергей Иванов
  • Спортсменки Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч»
    Фото: Фото предоставил Сергей Иванов
  • Спортсменки Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч»
    Фото: Фото предоставил Сергей Иванов

Всего в соревнованиях участвовало шесть коллективов из Новгородской, Псковской, Вологодской и Тверской областей, а также из Карелии и Ненецкого автономного округа.

Победителем турнира стала команда спортивной школы № 2 из Новгородской области. На втором месте воспитанницы идрицкой школы. Бронза на счету спортсменок из Сыктывкара.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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