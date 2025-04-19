Спортсменки Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч»

11:57, 19 апреля 2025, ПАИ

Спортсменки Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч» среди девушек до 16 лет, которые проходили в псковском спорткомплексе «Олимп» с 14 по 18 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов.



Фото: Фото предоставил Сергей Иванов



Фото: Фото предоставил Сергей Иванов



Фото: Фото предоставил Сергей Иванов



Фото: Фото предоставил Сергей Иванов



Фото: Фото предоставил Сергей Иванов









Всего в соревнованиях участвовало шесть коллективов из Новгородской, Псковской, Вологодской и Тверской областей, а также из Карелии и Ненецкого автономного округа.

Победителем турнира стала команда спортивной школы № 2 из Новгородской области. На втором месте воспитанницы идрицкой школы. Бронза на счету спортсменок из Сыктывкара.

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