Профессиональный праздник отмечают юристы МВД России

11:19, 19 апреля 2025, ПАИ

День юридической службы МВД России отмечают сегодня, 19 апреля, пишет calend.ru.

Изначально этот день отмечали 19 июля. Он был приурочен событию, которое произошло 19 июля 1946 года: тогда в составе центрального аппарата МВД СССР появилась юридическая часть. Однако 9 января 2018 года приказом министра внутренних дел России определили новую дату празднования Дня юридической службы – 19 апреля. Поскольку 19 (8) апреля 1782 года императрица Екатерина II утвердила Устав благочиния, или полицейский, которым была сформирована новая отрасль права – полицейское право.

Сейчас правовые подразделения МВД РФ осуществляют защиту интересов системы министерства в судах, занимаются повышением правовой культуры личного состава органов внутренних дел и внутренних войск, совершенствованием нормативно-правового регулирования сферы внутренних дел.