Профессиональный праздник отмечают юристы МВД России
День юридической службы МВД России отмечают сегодня, 19 апреля, пишет calend.ru.
Изначально этот день отмечали 19 июля. Он был приурочен событию, которое произошло 19 июля 1946 года: тогда в составе центрального аппарата МВД СССР появилась юридическая часть. Однако 9 января 2018 года приказом министра внутренних дел России определили новую дату празднования Дня юридической службы – 19 апреля. Поскольку 19 (8) апреля 1782 года императрица Екатерина II утвердила Устав благочиния, или полицейский, которым была сформирована новая отрасль права – полицейское право.
Сейчас правовые подразделения МВД РФ осуществляют защиту интересов системы министерства в судах, занимаются повышением правовой культуры личного состава органов внутренних дел и внутренних войск, совершенствованием нормативно-правового регулирования сферы внутренних дел.
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