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ПсковГУ провёл мероприятия, приуроченные к Дню единых действий в память о геноциде советского народа в годы войны

Студенты и преподаватели ПсковГУ присоединились к мероприятиям в День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, сообщили ПАИ в пресс-службе псковского вуза.

Участники XX Псковских архивных чтений, международной научно-практической конференции «История, архивы и общество», возложили цветы к памятному знаку в честь первых жертв фашистской оккупации Пскова 1941 года.

  • ПсковГУ провёл мероприятия, приуроченные к Дню единых действий в память о геноциде советского народа в годы войны
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • ПсковГУ провёл мероприятия, приуроченные к Дню единых действий в память о геноциде советского народа в годы войны
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • ПсковГУ провёл мероприятия, приуроченные к Дню единых действий в память о геноциде советского народа в годы войны
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • ПсковГУ провёл мероприятия, приуроченные к Дню единых действий в память о геноциде советского народа в годы войны
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • ПсковГУ провёл мероприятия, приуроченные к Дню единых действий в память о геноциде советского народа в годы войны
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • ПсковГУ провёл мероприятия, приуроченные к Дню единых действий в память о геноциде советского народа в годы войны
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • ПсковГУ провёл мероприятия, приуроченные к Дню единых действий в память о геноциде советского народа в годы войны
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • ПсковГУ провёл мероприятия, приуроченные к Дню единых действий в память о геноциде советского народа в годы войны
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • ПсковГУ провёл мероприятия, приуроченные к Дню единых действий в память о геноциде советского народа в годы войны
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • ПсковГУ провёл мероприятия, приуроченные к Дню единых действий в память о геноциде советского народа в годы войны
    Фото: пресс-служба ПсковГУ

В главном корпусе вуза прошло заседание молодёжной секции университетского консорциума изучения событий Второй мировой войны и противодействия фальсификации истории на тему «Противодействие фальсификации истории: актуальные аспекты исследования». Модератором заседания стал Игорь Егоров, руководитель молодёжного клуба при отделении Российского исторического общества в Псковской области, и младший научный сотрудник лаборатории «Центр комплексного изучения проблем региональной безопасности».

На заседании представили 14 докладов. Участники обсудили людские потери и страдания народов СССР и КНР во время Второй мировой войны, воспоминания бывших малолетних узников, гендерные аспекты нацистской пропаганды, поисковую экспедицию «Вахта Памяти – 2015», реализацию проекта «Без срока давности», а также работу исследователей по сохранению исторической памяти в регионах и другие темы.

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