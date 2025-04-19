День Евтихия и Ерёмы: чего нельзя делать 19 апреля

12:38, 19 апреля 2025, ПАИ

Евтихий Тихий и Ерёма Пролётный наступили по народному календарю сегодня, 19 апреля. Об этом пишет портал calend.ru. Этот день получил название в честь двух святых – архиепископа Константинопольского Евтихия, жившего в VI веке, и мученика Иеремии, который погиб за веру в III веке.

По дню Евтихия и Ерёмы судили об урожае хлеба, для этого наблюдали за погодой: если весь день дует ветер – к неурожаю, а если день тихий и безветренный – к хорошему урожаю.

На Евтихия обычно зацветают яблони. В русском фольклоре они всегда были символом невинности и девичьей красоты, поэтому в свадебных песнях невесту часто сравнивают с деревом в цвету. В этот день нужно было уважить яблоню – поклониться ей, подпереть ветки, чтобы они выдержали будущий урожай, покрасить ствол для защиты от вредных насекомых.

Считается, что в этот день стоит готовить пироги с яблочной или гороховой начинкой, так как это приносит удачу и благополучие в дом. В то же время сегодня нельзя ломать ветки яблонь и берёз, рубить эти деревья, пересчитывать свои деньги, ходить с распущенными волосами, носить одежду зелёного, синего и чёрного цветов.