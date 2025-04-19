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Происшествия

ДТП с участием мотоциклиста произошло в Острове

ДТП с участием мотоциклиста произошло в Острове на улице Калинина, сообщается в телеграм-канале «Псковская водка ПАИ».

Мотоциклист 1991 года рождения столкнулся с автомобилем Volkswagen Jetta, но отказался от госпитализации после оказания медицинской помощи. Водитель авто 1980 года рождения не пострадал.

  • Последствия столкновения
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Последствия столкновения
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Последствия столкновения
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Последствия столкновения
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»

На месте работают сотрудники ГАИ, пожарные и бригада скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.

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