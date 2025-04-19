Псковичи борются за награды Донской регаты в четвёрках

14:34, 19 апреля 2025, ПАИ

Псковичи Павел Сорин и Семён Яганов в составе четвёрки вместе с гребцами из Татарстана и Москвы борются за награды всероссийских соревнований по академической гребле «Донская регата», которые проходят в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В утренней сессии четвёрка с псковичами в составе заняла первое место в предварительной гонке на дистанции 2 000 метров, обогнав экипаж из Санкт-Петербурга, а также смешанный состав спортсменов Москвы и Краснодарского края.

В вечерней сессии между этими участниками будет разыгран комплект медалей. Начало в 16:00.

Ранее Павел Сорин стал победителем этих соревнований в одиночках на дистанции 2 000 метров.

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