Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковичи борются за награды Донской регаты в четвёрках

Псковичи Павел Сорин и Семён Яганов в составе четвёрки вместе с гребцами из Татарстана и Москвы борются за награды всероссийских соревнований по академической гребле «Донская регата», которые проходят в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В утренней сессии четвёрка с псковичами в составе заняла первое место в предварительной гонке на дистанции 2 000 метров, обогнав экипаж из Санкт-Петербурга, а также смешанный состав спортсменов Москвы и Краснодарского края.

В вечерней сессии между этими участниками будет разыгран комплект медалей. Начало в 16:00.

Ранее Павел Сорин стал победителем этих соревнований в одиночках на дистанции 2 000 метров.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 апреля 2025

Псковские гребцы стали победителями «Донской регаты» в четвёрке
19 апреля 2025

Чемпионат и первенство СЗФО по спортивному ориентированию пройдут в Псковской области
19 апреля 2025

Спортсменки Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч»
19 апреля 2025

Псковичи стали победителями областного первенства по баскетболу
19 апреля 2025

Подведены итоги спартакиады вузов Псковской области по волейболу
18 апреля 2025

Волейболистки из Идрицы стали серебряными призёрами Северо-Запада
18 апреля 2025

Пскович Павел Сорин выиграл «Донскую регату» на дистанции 2000 метров
18 апреля 2025

Псковичи завоевали медали на всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике в Смоленске

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...