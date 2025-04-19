В комитете по здравоохранению ответили по поводу «ужасной» еды в Псковском противотуберкулёзном диспансере

15:15, 19 апреля 2025, ПАИ

В комитете по здравоохранению ответили на информацию по поводу некачественного питания в противотуберкулёзном диспансере Псковской области.

«В социальной сети «ВКонтакте» обсуждается информация о низком качестве питания в противотуберкулёзном диспансере Псковской области. Действительно, в Роспотребнадзор поступало обращение о несоответствии питания санитарно-эпидемиологическим требованиям. Однако ведомство нарушений не выявили, но выдало предостережение усилить контроль качества. Ситуацию взял под контроль комитет по здравоохранению Псковской области», – говорится в заявлении профильного комитета.

Специалисты также напомнили псковичам некоторые признаки несоответствия лечебного питания требованиям: отклонения в химическом составе и энергетической ценности блюд и рационов (они не должны превышать 5 % от данных раскладки), нарушение технологии приготовления пищи (например, если консистенция блюда не соответствует нормативному), отсутствие сведений о химическом составе и калорийности всех реализуемых блюд в дневном меню лечебных отделений, несоответствие выхода готовых блюд порциям, указанным в карточках-раскладках, отсутствие технологических карт на блюда, приготовленные в пищеблоке (все блюда лечебного питания должны готовить только по картам, которые утвердил главврач), неправильное использование йодированной соли (содержание йода в ней должно соответствовать заявленному количеству, отклонения не могут превышать ±38 %).

Ранее в нескольких группах в соцсети «ВКонтакте» появилась информация с жалобами граждан на качество питания в противотуберкулёзном диспансере Псковской области. В частности, отмечалось, что пациентов «недокармливают, а сами блюда невкусные, с плохим запахом и внешним видом».