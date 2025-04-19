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Общество

Псковские активисты провели субботник, приуроченный к Международному дню памятников и исторических мест

Псковские активисты штаба 80-летия Победы провели субботник в Международный день памятников и исторических мест, сообщается в группе «Молодёжь Псковской области».

  • Псковские активисты провели субботник, приуроченный к Международному дню памятников и исторических мест
    Фото: группа «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковские активисты провели субботник, приуроченный к Международному дню памятников и исторических мест
    Фото: группа «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковские активисты провели субботник, приуроченный к Международному дню памятников и исторических мест
    Фото: группа «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковские активисты провели субботник, приуроченный к Международному дню памятников и исторических мест
    Фото: группа «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковские активисты провели субботник, приуроченный к Международному дню памятников и исторических мест
    Фото: группа «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковские активисты провели субботник, приуроченный к Международному дню памятников и исторических мест
    Фото: группа «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковские активисты провели субботник, приуроченный к Международному дню памятников и исторических мест
    Фото: группа «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»

Волонтёры привели в порядок братские могилы солдат и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, убрав прошлогоднюю листву, ветки и мусор. Также они благоустроили могилу школьников Анатолия и Валерия Молотковых, расстрелянных фашистами в 1943 году, и возложили к ней цветы.

В организации отметили, что подобные субботники пройдут во всех муниципалитетах до конца года.

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