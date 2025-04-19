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Общество

Грозы обрушатся на Псковскую область

Грозы и кратковременное усиление ветра ожидаются вечером 19 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Фото: ПАИ

«Сегодня с периода 19:00 – 22:00 местами по Псковской области, преимущественно по северным районам, ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра, порывы 15–18 метров в секунду», – предупреждают псковичей.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 101 или 112.

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