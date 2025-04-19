Чемпионат и первенство СЗФО по спортивному ориентированию пройдут в Псковской области

16:16, 19 апреля 2025, ПАИ

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа (СЗФО) пройдут в Псковской области с 24 по 28 апреля. Об этом сообщается в группе клуба «Русь» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования пройдут в три этапа. 25 апреля буду разыграны медали в зачёте «кросс-спринт» в деревне Глоты. На следующий день в деревне Печки Печорского района пройдёт «кросс-многодневный». В заключение спортсмены поборются за награды в «кросс-эстафете» в Корытовском лесопарке Пскова.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 20 апреля.

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