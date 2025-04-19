Научная конференция, посвящённая цветочному оформлению усадеб и парков, пройдёт в Пушкинском заповеднике

17:31, 19 апреля 2025, ПАИ

Научно-практическая конференция «Цветочное оформление усадеб и усадебных парков. Из прошлого к настоящему» пройдёт в научно-культурном центре государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловкое» 24 и 25 апреля. Об этом ПАИ сообщили в информационной службе музея.

Тема конференции, посвящённой историческим садам и паркам, чрезвычайно актуальна для специалистов, подчёркивает куратор и координатор мероприятия, главный хранитель музейных лесов и парков Пушкинского заповедника Галина Пиврик. Обсуждение будет сосредоточено на типах цветников, существовавших в усадебных и дворцовых парках России с XVIII до начала XX века, на преобладавших растениях и их сохранении до наших дней.

На конференции в «Михайловском» выступят специалисты по историческим садам, паркам и цветникам из Санкт-Петербурга, Петергофа, Ленинградской, Московской, Рязанской и Псковской областей. В программе заявлены доклады по таким темам, как «Философия цветочного оформления исторических садов и парков конца XVIII – начала XIX века: от скромной усадьбы до царской резиденции», «Восстановление декоративно-цветочных композиций Горайского парка Лореров – Розенов», «Цветочный код в усадебной литературе Серебряного века» и другим.