Новая жизнь старой ветки: Псков и Усть-Лугу свяжут за два года

16:37, 19 апреля 2025, ПАИ

Восстановление железнодорожной ветки Псков – Сланцы с выходом на Усть-Лугу, разобранной в XX веке, займет около двух лет после согласования всех этапов проекта, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко.

Дрозденко отметил, что при утверждении проекта строительство можно завершить за два года или даже быстрее, поскольку не требуется бурить тоннели или вырубать леса, а существующие насыпи нужно лишь укрепить.

Железнодорожная линия через Гдов и Сланцы вдоль границы с Эстонией станет кратчайшим путем, связывающим Псков, крупный железнодорожный узел, с портом Усть-Луга. Ветка существовала в первой половине XX века, но была разрушена во время Великой Отечественной войны и частично демонтирована.

Дрозденко уточнил, что дорога будет использоваться в основном для грузовых перевозок, добавив, что ведутся переговоры с РЖД и обсуждается концессия с участием портовых операторов Усть-Луги, где ожидается дефицит пропускной способности в 50 млн тонн через три года. По его словам, ветка на первом этапе обеспечит перевозку 15 млн тонн грузов, а в дальнейшем – еще 15 млн тонн.

Губернатор подчеркнул, что восстановление ветки поможет разгрузить перегруженные железнодорожные пути к портам и будет востребовано, в том числе для белорусских грузов. Он также сообщил, что проект получил предварительное одобрение на федеральном уровне, а сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование.