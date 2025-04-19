Ещё более 7,5 млн рублей выманили мошенники у псковичей

16:41, 19 апреля 2025, ПАИ

Более 7,5 млн рублей потеряли жители Псковской области после общения с мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Порхова и Великолукского района звонили неизвестные и представлялись сотрудниками правоохранительных органов, банков и других организаций. Под предлогами якобы необходимости перевода сбережений на «безопасный счёт», организации дополнительного заработка в интернете, а также при осуществлении операций купли-продажи товаров злоумышленники обманным путём завладели деньгами граждан.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела, проводится расследование.