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Происшествия

Ещё более 7,5 млн рублей выманили мошенники у псковичей

Более 7,5 млн рублей потеряли жители Псковской области после общения с мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: ПАИ

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Порхова и Великолукского района звонили неизвестные и представлялись сотрудниками правоохранительных органов, банков и других организаций. Под предлогами якобы необходимости перевода сбережений на «безопасный счёт», организации дополнительного заработка в интернете, а также при осуществлении операций купли-продажи товаров злоумышленники обманным путём завладели деньгами граждан.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела, проводится расследование.

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