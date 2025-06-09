10 пожаров ликвидировали в Псковской области за выходные

12:00, 09 июня 2025, ПАИ

10 пожаров ликвидировали в Псковской области 7 и 8 июня, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, 7 июня возгорание произошло в кухне на втором этаже дома на улице Боровой в Пскове. Огонь повредил стену. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Спасатели с места пожара эвакуировали пять человек и вынесли один газовый баллон.

В тот же день баня сгорела в деревне Мызники Опочецкого муниципального округа. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание.

Ещё один пожар произошёл на улице Пролетарской в Идрице Себежского муниципального округа. В кухне нежилого дома огонь повредил пол и стену. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении.

Кроме того, гараж и трактор МТЗ-80 1986 года выпуска сгорели в деревне Сиковицы Стругокрасненского муниципального округа. При пожаре пострадал 68-летний мужчина, его доставили в медицинское учреждение. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ в гараже.

Также нежилой дом выгорел изнутри по всей площади в СНТ «Высоцкое» Псковского муниципального округа. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

8 июня три гаража горели на территории гаражного кооператива на Корытовском шоссе в Пскове. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в одном из гаражей. Спасатели вынесли из огня один газовый баллон.

Помимо этого, сарай сгорел на улице Водников в Печорах. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

Также два помещения и коридор выгорели изнутри на третьем этаже неэксплуатируемого здания на улице Евлентьева в Пскове. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Кроме того, баня горела на улице Гребеневской в Пустошке. Огонь повредил предбанник. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание в электросчётчике.

Ещё один пожар произошёл на улице Максима Горького в Идрице Себежского муниципального округа. Огонь повредил стену в хозпостройке. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.