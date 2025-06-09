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Происшествия

Подросток пропал в Великих Луках

15-летний Дмитрий Иванов пропал в Великих Луках, сообщили ПАИ в поисковом отряде «След».

Фото предоставили в поисковом отряде «След» Великие Луки

Подросток ушёл из дома на улице Энгельса вчера, 8 июня, в 16:20. Предположительно, он был одет как на фото (мог также переодеться в шорты и футболку, так как с собой у него был чёрный рюкзак с надписью Game Start, в котором была одежда).

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят сообщить по телефону поискового отряда «След» 8-911-376-76-76 либо в полицию 102.

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