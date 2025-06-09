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Происшествия

На минувшей неделе 24 человека получили травмы в ДТП на дорогах Псковской области

На минувшей неделе сотрудники Госавтоинспекции Псковской области пресекли 1511 административных правонарушений, выявлено 32 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержаны три водителя.

Кроме того, как сообщили ПАИ в ведомстве, зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 24 человека получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям», - обратились к псковичам сотрудники ГАИ.

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