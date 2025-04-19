Более 14 тысяч сертификатов на материнский капитал оформили в Псковской области за последние пять лет

17:14, 19 апреля 2025, ПАИ

Более 14 тысяч сертификатов оформил Социальной фонд России по Псковской области на последние пять лет. Об этом ПАИ сообщили в организации.

С начала программы в Псковской области оформлено 55 367 сертификатов на материнский капитал, из них 514 – в 2025 году. Поддержка предоставляется семьям, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй ребенок, а с 1 января 2020 года – первый ребенок.

С 2020 года сертификаты оформляются автоматически в электронном виде без подачи заявлений. За это время в регионе выдано 14 097 таких документов. После регистрации ребенка в ЗАГСе данные передаются в ОСФР, где специалисты оформляют сертификат и направляют его в личный кабинет родителя на портале Госуслуги.

Электронный сертификат содержит те же данные, что и бумажный, его можно распечатать или сохранить. Срок действия документа не ограничен. При усыновлении ребенка приемным родителям необходимо самостоятельно подать заявление, предоставив сведения об усыновлении.

Средства маткапитала в Псковской области можно использовать на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячные выплаты на ребенка до трёх лет для семей с доходом ниже двух прожиточных минимумов, накопительную пенсию матери или адаптацию детей с инвалидностью.

Если после расходования средств остается сумма менее 10 000 рублей, ее можно получить единовременно, при условии завершения всех запланированных выплат. Этой возможностью воспользовались около 700 семей региона.