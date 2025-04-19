Мастер-класс по колокольному звону пройдёт в Пскове в Пасху
Благотворительный мастер-класс по колокольному звону пройдёт в храме Димитрия Солунского в Пскове завтра, 20 апреля. Мероприятие проведёт выпускник первой в Пскове профессиональной школы звонарей Игнатия Шешукова, звонарь храма Александр Суворов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
К участию приглашают взрослых и детей в сопровождении родителей. Начало в 12:00, вход свободный.
Мастер-класс пройдёт на двух площадках: сначала на учебной звоннице школы звонарей, где участники освоят азы колокольного звона, а затем на исторической колокольне храма Димитрия Солунского, где сохранился колокол Благовест 1799 года, отлитый псковским мастером Максимовым. Все желающие смогут попробовать позвонить в него.
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