Мастер-класс по колокольному звону пройдёт в Пскове в Пасху

17:42, 19 апреля 2025, ПАИ

Благотворительный мастер-класс по колокольному звону пройдёт в храме Димитрия Солунского в Пскове завтра, 20 апреля. Мероприятие проведёт выпускник первой в Пскове профессиональной школы звонарей Игнатия Шешукова, звонарь храма Александр Суворов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

К участию приглашают взрослых и детей в сопровождении родителей. Начало в 12:00, вход свободный.

Мастер-класс пройдёт на двух площадках: сначала на учебной звоннице школы звонарей, где участники освоят азы колокольного звона, а затем на исторической колокольне храма Димитрия Солунского, где сохранился колокол Благовест 1799 года, отлитый псковским мастером Максимовым. Все желающие смогут попробовать позвонить в него.