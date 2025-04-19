61-летнего жителя Острова подозревают в фиктивной регистрации иностранного гражданина
Жителя Острова подозревают в фиктивной регистрации иностранного гражданина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
61-летний мужчина в ноябре прошлого года осуществил фиктивную регистрацию гражданина Республики Молдова без его фактического пребывания по месту регистрации. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
За подобное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы, либо принудительные работы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности, либо лишение свободы также на срок до трёх лет.
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