Плановое отключение электроэнергии проведут в Печорском муниципальном округе

23:40, 19 апреля 2025, ПАИ

Плановое отключение электроэнергии будет проводиться в Печорском муниципальном округе на следующей неделе. Об этом сообщает газета «Печорская правда» со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Плановое отключение пройдёт:

21 апреля с 10:00 до 17:00 в деревнях Подлесье, Митковицы, Замшарье, Горохово, Малы, Конечки, Запутье, Ковязлово, Мотовилово, Мотылино, Дубровка, Кошельки, Крупск, Сенно (полностью);

с 10:00 до 17:00 в деревнях Подлесье, Митковицы, Замшарье, Горохово, Малы, Конечки, Запутье, Ковязлово, Мотовилово, Мотылино, Дубровка, Кошельки, Крупск, Сенно (полностью); 22 апреля с 10:00 до 17:00 в деревнях Подгорье (Круппская волость), Крупск и Сенно (полностью), а также в деревнях Киршино и Загорье (Новоизборское);

с 10:00 до 17:00 в деревнях Подгорье (Круппская волость), Крупск и Сенно (полностью), а также в деревнях Киршино и Загорье (Новоизборское); 23 апреля с 10:00 до 17:00 в деревнях Видовичи, Загорье (Новоизборское) и Сенно ( полностью);

с 10:00 до 17:00 в деревнях Видовичи, Загорье (Новоизборское) и Сенно ( полностью); 25 апреля в деревне Сенно. В Печорах на улице Набережной, улице Пионерской, в Пионерском переулке, на улице М. Пачковка, улице Псковской, Псковском шоссе.

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения. Телефон горячей линии 8 800-220-0-220.