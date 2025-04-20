Плановое отключение электроэнергии проведут в Печорском муниципальном округе
Плановое отключение электроэнергии будет проводиться в Печорском муниципальном округе на следующей неделе. Об этом сообщает газета «Печорская правда» со ссылкой на администрацию муниципалитета.
Плановое отключение пройдёт:
- 21 апреля с 10:00 до 17:00 в деревнях Подлесье, Митковицы, Замшарье, Горохово, Малы, Конечки, Запутье, Ковязлово, Мотовилово, Мотылино, Дубровка, Кошельки, Крупск, Сенно (полностью);
- 22 апреля с 10:00 до 17:00 в деревнях Подгорье (Круппская волость), Крупск и Сенно (полностью), а также в деревнях Киршино и Загорье (Новоизборское);
- 23 апреля с 10:00 до 17:00 в деревнях Видовичи, Загорье (Новоизборское) и Сенно ( полностью);
- 25 апреля в деревне Сенно. В Печорах на улице Набережной, улице Пионерской, в Пионерском переулке, на улице М. Пачковка, улице Псковской, Псковском шоссе.
Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения. Телефон горячей линии 8 800-220-0-220.
Самые красивые куличи на Пасху-2025: жители Псковской области делятся фотографиями праздничных блюд
Житель Красногородского округа стал победителем всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края»
Знак «Почётный гражданин Псковского района» вручили ещё одному ветерану Великой Отечественной войны