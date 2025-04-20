Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Плановое отключение электроэнергии проведут в Печорском муниципальном округе

Плановое отключение электроэнергии будет проводиться в Печорском муниципальном округе на следующей неделе. Об этом сообщает газета «Печорская правда» со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Плановое отключение пройдёт:

  • 21 апреля с 10:00 до 17:00 в деревнях Подлесье, Митковицы, Замшарье, Горохово, Малы, Конечки, Запутье, Ковязлово, Мотовилово, Мотылино, Дубровка, Кошельки, Крупск, Сенно (полностью);
  • 22 апреля с 10:00 до 17:00 в деревнях Подгорье (Круппская волость), Крупск и Сенно (полностью), а также в деревнях Киршино и Загорье (Новоизборское);
  • 23 апреля с 10:00 до 17:00 в деревнях Видовичи, Загорье (Новоизборское) и Сенно ( полностью);
  • 25 апреля в деревне Сенно. В Печорах на улице Набережной, улице Пионерской, в Пионерском переулке, на улице М. Пачковка, улице Псковской, Псковском шоссе.

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения. Телефон горячей линии 8 800-220-0-220.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 апреля 2025

Митрополит Псковский и Порховский Матфей поздравил верующих с Пасхой
19 апреля 2025

Температура на Северо-Западе России резко понизится из-за вторжения холодного фронта
19 апреля 2025

Весенняя гроза бушует над Печорами
19 апреля 2025

Самые красивые куличи на Пасху-2025: жители Псковской области делятся фотографиями праздничных блюд
19 апреля 2025

Житель Красногородского округа стал победителем всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края»
19 апреля 2025

Знак «Почётный гражданин Псковского района» вручили ещё одному ветерану Великой Отечественной войны
19 апреля 2025

Мотоклуб для детей и подростков может появиться в Печорах
19 апреля 2025

Куличи освящают в Псково-Печерском монастыре

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...