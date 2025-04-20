Температура на Северо-Западе России резко понизится из-за вторжения холодного фронта
Температура на Северо-Западе России резко понизится из-за вторжения холодного атмосферного фронта. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».
Ранее на Северо-Запад поступали согретые Гольфстримом воздушные массы, но вскоре придёт вторжение холодного фронта. В связи с этим тепло будет только местами.
Температура воздуха понизится. Днём на севере прогнозируют от +1 до +6 градусов, на юге ‒ от +8 до +13 градусов.
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