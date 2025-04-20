Температура на Северо-Западе России резко понизится из-за вторжения холодного фронта

23:55, 19 апреля 2025, ПАИ

Температура на Северо-Западе России резко понизится из-за вторжения холодного атмосферного фронта. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Ранее на Северо-Запад поступали согретые Гольфстримом воздушные массы, но вскоре придёт вторжение холодного фронта. В связи с этим тепло будет только местами.

Температура воздуха понизится. Днём на севере прогнозируют от +1 до +6 градусов, на юге ‒ от +8 до +13 градусов.