Митрополит Псковский и Порховский Матфей поздравил верующих с Пасхой
В День Святой Пасхи к православным верующим обратился митрополит Псковский и Порховский Матфей.
Запись обращения владыки организовал телеканал «Первый Псковский» совместно с Псковской епархией.
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