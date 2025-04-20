Митрополит Псковский и Порховский Матфей поздравил верующих с Пасхой

00:10, 20 апреля 2025, ПАИ

В День Святой Пасхи к православным верующим обратился митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Запись обращения владыки организовал телеканал «Первый Псковский» совместно с Псковской епархией.