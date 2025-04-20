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Митрополит Псковский и Порховский Матфей поздравил верующих с Пасхой

В День Святой Пасхи к православным верующим обратился митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Запись обращения владыки организовал телеканал «Первый Псковский» совместно с Псковской епархией.

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