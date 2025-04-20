Псковичи назвали самые значимые праздники в своей жизни

09:47, 20 апреля 2025, ПАИ

Наиболее важным праздником для жителей Пскова является День Победы. 76% горожан, особенно старше 45 лет, считают его личным. Об этом ПАИ сообщили в сервисе SuperJob.

На втором месте Новый год (74%), за ним следуют День защитника Отечества и Международный женский день (по 48%), Рождество Христово (43%), праздник весны и труда и День России (по 33%), а также День народного единства (24%).

Накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка» получили широкую поддержку псковичей: 95% и 87% соответственно одобряют эти инициативы. Наибольший отклик они находят среди женщин и молодежи до 35 лет. Жители подчеркивают: «Это наша память о страшной войне»; «Наш святой долг – хранить память о тех, кто отстоял мир»

Критические замечания чаще связаны с неуважительным отношением к символам Победы. Псковичи отмечают: «Георгиевская ленточка – это знак отличия и его надо заслужить, а не вешать на антенну автомобиля!»; «9 мая – это день памяти о войне и победе, в которой воевало и победило не сегодняшнее поколение»; «Георгиевская лента – это награда! Какое может быть украшение из неё?!»