Кубок Псковской области по настольному теннису пройдёт в Великих Луках
Кубок Псковской области по настольному теннису пройдёт в Великих Луках 26 апреля. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
К соревнованиям допустят спортсменов, которые прошли отборочные соревнования: от района области – не более трёх теннисистов в мужском зачёте, а также 17 участников от Пскова и 13 – от Великих Лук. При этом женщины допускаются без ограничений.
Состязания пройдут в личном, парном и смешанном зачётах. Победителей и призёров наградят дипломами и медалями.
Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 25 апреля.
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