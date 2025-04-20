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Спорт

Кубок Псковской области по настольному теннису пройдёт в Великих Луках

Кубок Псковской области по настольному теннису пройдёт в Великих Луках 26 апреля. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

К соревнованиям допустят спортсменов, которые прошли отборочные соревнования: от района области – не более трёх теннисистов в мужском зачёте, а также 17 участников от Пскова и 13 – от Великих Лук. При этом женщины допускаются без ограничений.

Состязания пройдут в личном, парном и смешанном зачётах. Победителей и призёров наградят дипломами и медалями.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 25 апреля.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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