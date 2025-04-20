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Экономика

Псковстат: цены на бензин выросли в Псковской области

Об изменении цен на бензин в марте 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Фото: ПАИ

Так, цены на дизельное топливо выросли на 10,44 % и составили 70,54 рубля за литр, цена на автомобильный бензин поднялась на 13,36 % – его литр стоит 58,94 рубля. Бензин АИ-92 вырос в цене на 11,49 %, его стоимость составляет 56,72 рубля за литр, АИ-95 – на 11,86 %, до 60,61 рубля, бензин марки АИ-98 стоит 85,28 рубля за литр, что больше на 25,01 % по сравнению с мартом прошлого года.

Добавим, что бензин марок АИ-92 и АИ-95 всего за неделю подорожал на бирже на 7,2 и 5 % и достиг 54,1 тысячи и 60,6 тысячи рублей за тонну соответственно.

Напомним, что в марте средняя стоимость нового отечественного автомобиля составила 1,59 миллиона рублей – это на 13 % больше, чем в том же месяце 2024 года.

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