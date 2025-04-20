«Русский Запад»: 1700 гостей на юбилейном книжном форуме в Пскове

10:27, 20 апреля 2025, ПАИ

Около двух тысяч псковичей приняли участие в мероприятиях XX Международного книжного форума «Русский Запад», которые прошли с 15 по 17 апреля. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

В рамках 32 мероприятий прошли встречи с писателями, презентации новых книг, издательских проектов и художественных выставок.

«Уже 20 лет книжный форум «Русский Запад» продолжает привлекать внимание к литературной жизни региона, способствуя развитию культурных связей и популяризации чтения среди населения», – отметили в комитете.

Мероприятие организовано при поддержке Комитета по культуре Псковской области и Псковской библиотечной ассоциации. Партнером выступила Ассоциация книгоиздателей России, отметившая в дни форума свое 35-летие.