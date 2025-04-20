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Происшествия

Машина наехала на подростка в Пскове на улице Красноармейской

Машина наехала на подростка 2011 года рождения в Пскове на улице Красноармейской, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».

  • Машина наехала на подростка в Пскове на улице Красноармейской
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Машина наехала на подростка в Пскове на улице Красноармейской
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Машина наехала на подростка в Пскове на улице Красноармейской
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Машина наехала на подростка в Пскове на улице Красноармейской
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Машина наехала на подростка в Пскове на улице Красноармейской
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Машина наехала на подростка в Пскове на улице Красноармейской
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»

Пострадавшего госпитализировали в детскую областную больницу.

По предварительным данным, подросток переходил проезжую часть пешком, неся самокат.

На месте работают сотрудники ГАИ, спасатели АСС и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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