Машина наехала на подростка в Пскове на улице Красноармейской
Машина наехала на подростка 2011 года рождения в Пскове на улице Красноармейской, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
Пострадавшего госпитализировали в детскую областную больницу.
По предварительным данным, подросток переходил проезжую часть пешком, неся самокат.
На месте работают сотрудники ГАИ, спасатели АСС и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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