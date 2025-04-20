Некоторые автобусы в Пскове будут ездить по новым маршрутам до 16:00

13:01, 20 апреля 2025, ПАИ

Движение по улице Яна Фабрициуса от площади Победы до улицы Вокзальной в Пскове закрыто 20 апреля до 16:00 для проведения соревнований по бегу «Псковский марафон – 2025». В связи с этим изменилось движение некоторых городских автобусов, сообщили ПАИ в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Автобусы № 2, 107, 205, 207, 350 следуют по улицам Советской, Вокзальной на вокзал в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы № 6 едут по улицам Советской и Вокзальной с заездом на вокзал и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы № 8, 8а, 19 курсируют по улицам Советской, Вокзальной (с заездом на вокзал), по улице Бастионной с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками.

Автобусы № 11 при следовании на железнодорожный вокзал будут ехать от остановки «Летний сад» по Октябрьскому проспекту до улицы Вокзальной, далее по улице Вокзальной на вокзал. От вокзала автобусы едут по улицам Вокзальной и Бастионной с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками.