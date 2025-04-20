Кратковременные дожди и до 21 градуса тепла прогнозируют в Псковской области 21 апреля

17:03, 20 апреля 2025, ПАИ

Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в Псковской области 21 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Ночью будет дуть южный ветер, днём – северо-западный и северный со скоростью от трёх до восьми метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +6 до +11 градусов, днём – от +16 до +21. Атмосферное давление будет низким.

Напомним, что на следующей неделе на Северо-Западе России ожидается резкое изменение погоды. Подробнее об этом читайте здесь.