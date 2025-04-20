Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Кратковременные дожди и до 21 градуса тепла прогнозируют в Псковской области 21 апреля

Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в Псковской области 21 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Ночью будет дуть южный ветер, днём – северо-западный и северный со скоростью от трёх до восьми метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +6 до +11 градусов, днём – от +16 до +21. Атмосферное давление будет низким.

Напомним, что на следующей неделе на Северо-Западе России ожидается резкое изменение погоды. Подробнее об этом читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 апреля 2025

Кратковременные дожди и до 21 градуса тепла прогнозируют в Псковской области 21 апреля
20 апреля 2025

Мастер-класс по росписи пасхального яйца прошёл в Себежском районе
20 апреля 2025

Митрополит Матфей совершил пасхальное богослужение в Троицком соборе Пскова
20 апреля 2025

Псковские росгвардейцы и полицейские обеспечили общественную безопасность во время празднования Пасхи
20 апреля 2025

Звёздное небо над храмами запечатлели в Дедовичском районе
20 апреля 2025

Как отмечают Пасху в Псковской области
20 апреля 2025

2,5 тысячи человек приняли участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства в Псковской области
20 апреля 2025

Несколько улиц частично перекрыты в Пскове в связи с проведением марафона

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...