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Общество

Врач назвала продукт, полезный при сердечно-сосудистых заболеваниях

Тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, советуют употреблять гранатовый сок, который положительно сказывается на здоровье благодаря высокому содержанию магния и витамина К, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

Кроме того, врач советует употреблять гранатовый сок при анемии, преимущественно в небольших дозах, но ежедневно и на протяжении длительного времени.

Тем не менее гранатовый сок богат фруктовыми кислотами, которые могут раздражать стенки желудка, поэтому его следует избегать во время обострений заболеваний ЖКТ. Людям с повышенной кислотностью желудка рекомендуется употреблять гранаты и их сок только после консультации с врачом.

Также гастроэнтеролог отмечает, что органические кислоты в этом соке могут негативно сказаться на эмали зубов, поэтому после его употребления важно полоскать рот или чистить зубы.

Людмила Сухорукова отметила, что важно учитывать, что в гранатовом соке содержится около 15 % полезных веществ по сравнению с плодами, а также много сахара. Она подчеркнула, что людям, склонным к набору веса, не следует злоупотреблять этим соком, так как от цельных зёрен пользы гораздо больше.

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