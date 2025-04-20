Кинолог объяснил, почему не следует запрещать собаке лаять

19:46, 20 апреля 2025, ПАИ

Многие владельцы, особенно те, кто только начинает, часто не осознают, что поведение собак значительно отличается от человеческого. Однако некоторые особенности являются нормальными для питомцев, и не следует пытаться их контролировать или подавлять, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

В частности, он отметил, что лай для собак является формой общения, позволяющей им заявить о себе и выразить свои эмоции – от радости до сигнала о помощи. Попытки полностью запретить собаке лаять лишают её возможности проявлять свои чувства. Однако не все соседи готовы терпеть постоянный лай, когда питомец остаётся один дома или когда в квартиру приходят гости. По словам кинолога, такое поведение можно скорректировать.

Некоторых беспокоит, что собака обнюхивает каждый столб, клумбу или других собак во время прогулки. Владимир Голубев пояснил, что таким образом питомцы естественным образом исследуют окружающий мир, оставляя метки, которые содержат информацию о них и помогают обозначить границы. Если хозяин пытается остановить питомца в этот момент, он фактически лишает его возможности узнать последние новости района.

Президент РКФ уточнил, что важно следить за безопасностью питомца и аккуратно ограничивать его контакт с мусорными баками или опасными веществами. Однако он отметил, что полностью запрещать собаке изучать и оставлять запахи нельзя.

Эксперт упомянул еще один инстинкт, унаследованный собаками от их предков. Домашние питомцы могут копать ямки на улице или пытаться рыть в кровати и подушках, поскольку их далекие предки прятали там свою добычу или создавали укрытия. Чтобы обеспечить безопасность дома, можно выделить собаке безопасное место на даче, где она сможет заниматься своим естественным поведением.

Кроме того, Владимир Голубев подчеркнул важность общения даже для маленьких и беззащитных питомцев, несмотря на возможные конфликты, которые могут показаться хозяевам. Не социализированная собака может стать либо неуверенной, либо агрессивной. Если хозяева заметят, что их питомец испытывает трудности в общении с другими животными, им следует обратиться к кинологу для коррекции поведения.

Он предупредил, что активным питомцам, особенно щенкам и молодым собакам, жизненно необходима физическая нагрузка. Президент РКФ отметил, что стоит быть готовыми к некоторым разрушениям в квартире и разорванным мягким предметам, так как животное таким образом естественным образом выплёскивает свою энергию, и не стоит ругать питомца за такое поведение. Лучше увеличить время прогулок и позволить питомцу бегать без поводка в безопасных местах. Если же кто-то не готов к чересчур активному животному в доме, ему стоит присмотреться к породам с более спокойным темпераментом.