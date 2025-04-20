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Происшествия

В Опочецком районе проводят проверку по сообщению о гибели мужчины в водоёме

Сообщение об обнаружении тела 47-летнего мужчины с признаками утопления в реке Великой в Опочке поступило в правоохранительные органы сегодня, 20 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Согласно информации, полученной в ходе расследования, погибший – местный житель, который с 30 декабря 2024 года не выходил на связь с родными. В результате поисковых мероприятий тело мужчины нашли в реке.

В настоящее время по материалам проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в пресс-службе.

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