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Происшествия

Мужчина погиб в результате падения из окна многоквартирного дома в Великих Луках

Мужчина выпал из окна многоквартирного дома на улице Зеленая, дом 22, корпус 2 в Великих Луках. Соседи, услышавшие грохот, обнаружили тело на земле. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Прибывшие медики констатировали смерть.

  • Мужчина погиб в результате падения из окна многоквартирного дома в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мужчина погиб в результате падения из окна многоквартирного дома в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мужчина погиб в результате падения из окна многоквартирного дома в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На месте работали сотрудники полиции и следственного комитета. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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