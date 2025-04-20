Мужчина погиб в результате падения из окна многоквартирного дома в Великих Луках

22:13, 20 апреля 2025, ПАИ

Мужчина выпал из окна многоквартирного дома на улице Зеленая, дом 22, корпус 2 в Великих Луках. Соседи, услышавшие грохот, обнаружили тело на земле. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие медики констатировали смерть.

На месте работали сотрудники полиции и следственного комитета. Обстоятельства произошедшего выясняются.