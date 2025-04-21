По погоде 21 апреля предсказывали лето

07:19, 21 апреля 2025, ПАИ

Апостола от семидесяти, святого Иродиона поминает православная церковь сегодня, 21 апреля. Согласно преданию, он был родственником апостола Павла и вместе с ним погиб мученической смертью при императоре Нероне.

Существовало поверье, что в этот день солнце встречается с месяцем (осенью при первых морозах два светила расходятся в разные стороны и больше не видятся до 21 апреля). Встречаясь в Родионов день, солнце и месяц «рассказывают друг другу новости». Если встреча получится доброй, то есть со светлым днём и ясным солнцем, то лето будет хорошим. Худая встреча, которая сопровождается пасмурным небом и туманом, предзнаменует плохое лето, пишет calend.ru.

Этот день был важным для крестьян, так как знаменовал начало активных полевых работ и подготовку к посевной. Так и говорили: «Родион воды принёс, ставь соху перепахать овёс».

В этот день нельзя было начинать важные дела без молитвы, давать и занимать деньги в долг, ссориться, оставлять грязную посуду, засорять ручьи, реки и озёра. В то же время следовало работать в поле, раздавать милостыню и накрывать трапезные столы для нуждающихся и нищих, собирать целебные травы.