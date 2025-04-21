Несколько объектов Псковского музея закрыты для туристов и горожан

10:19, 21 апреля 2025, ПАИ

Несколько объектов Псковского музея-заповедника закрыты для туристов и горожан сегодня, 21 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В частности, нельзя будет попасть в Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, главное здание Псковского музея-заповедника, картинную галерею Псковского музея-заповедника, Поганкины палаты, мемориальный музей-квартиру Ю. П. Спегальского, музей-квартиру В. И. Ленина, музей-усадьбу Н. А. Римского-Корсакова, музей-усадьбу М. П. Мусоргского, музей-усадьбу С. В. Ковалевской, Музей истории города Печоры.

Зато можно посетить ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки: «Приказная палата – административный центр Псковской земли», «Ратная доблесть эпох», «Образы Мелетовской стенописи»; Двор Постникова (здесь посетителей ждут тематические выставки, в том числе и «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове», «Я родом из Дома Святой Троицы…» Патриарх Тихон и Псков»); Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами; Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»; Покровскую башню.