Три человека погибло и 16 пострадало в ДТП в Псковской области за неделю

10:29, 21 апреля 2025, ПАИ

Три человека погибло и 16 пострадало в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 14 по 20 апреля. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Всего за неделю в Псковской области зафиксировали 15 дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, в регионе пресекли 1 505 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, а также выявили 27 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.