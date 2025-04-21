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Происшествия

Три человека погибло и 16 пострадало в ДТП в Псковской области за неделю

Три человека погибло и 16 пострадало в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 14 по 20 апреля. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.

16 апреля. Два человека погибли в результате ДТП в Дедовичском районе. Фото: ПАИ

Всего за неделю в Псковской области зафиксировали 15 дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, в регионе пресекли 1 505 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, а также выявили 27 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.

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