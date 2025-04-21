Таврелисты Псковской области выиграли пять медалей первенства России

11:31, 21 апреля 2025, ПАИ

Спортсмены Псковской области выиграли пять наград первенства России по таврелям, которое прошло в Москве 19 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель региональной федерации таврелей Григорий Шаранков.



Фото: предоставил Григорий Шаранков



Фото: предоставил Григорий Шаранков



Фото: предоставил Григорий Шаранков



Фото: предоставил Григорий Шаранков



Фото: предоставил Григорий Шаранков









В рамках соревнований проводилось четыре турнира в смешанном формате. Участие принял 121 спортсмен из семи регионов России.

В зачёте среди таврелистов 2015–2017 годов рождения пскович Владислав Виноградов, набрав шесть из семи очков, второй год подряд стал победителем турнира. Бронзу здесь выиграл ещё один представитель псковской команды Дмитрий Шерешков.

Эльза Иванова из Великих Лук стала бронзовым призёром турнира среди девушек 2012–2014 годов рождения. Великолучанин Илья Малашкин занял третье место турнира среди юношей 2007–2011 годов рождения.

Также бронзовую награду среди дошкольников завоевала самая младшая участница состязаний Вероника Виноградова.

Тренируют спортсменов Валентин Власов и Григорий Шаранков.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».