Более ста раз пытались незаконно провезти через Псковскую область растительную продукцию с начала года
Более ста раз пытались незаконно провезти через госграницу в Псковской области продукцию растительного происхождения с начала 2025 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Во время проведения карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска было пресечено 110 случаев незаконного ввоза в ручной клади и багаже физических лиц продукции растительного происхождения.
В основном нарушение заключалось в отсутствии фитосанитарного сертификата и нарушении временных ограничений на ввоз на территорию России всей растительной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, следующих из Молдовы.
Всего запрещено к ввозу 313 килограммов и 755 штук подкарантинной продукции.
На территорию России из стран Евросоюза пытались ввезти яблоки, виноград, горшечные растения, а из Молдовы – чернослив, муку, грецкие орехи, яблоки, фасоль, чеснок, картофель, семенной и посадочный материал.
Вся указанная продукция растительного происхождения возвращена на сопредельные территории, уточнили в пресс-службе.
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