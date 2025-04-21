Псковские врачи спасли жизнь беременной женщине с 100% поражением лёгких и помогли появиться на свет ребёнку

11:55, 21 апреля 2025, ПАИ

Псковские врачи спасли жизнь беременной женщине с 100 % поражением лёгких и помогли появиться на свет ребёнку, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

10 марта в приёмное отделение Псковской областной инфекционной клинической больницы бригада скорой медицинской помощи доставила 32-летнюю женщину на 37-й неделе беременности в состоянии средней тяжести.

До момента обращения она болела на протяжении недели, лечилась самостоятельно, симптоматически. Положительных результатов это не давало. Из истории болезни – повышение температуры тела выше 39 градусов, кашель и общая слабость.

После осмотра лечащим врачом инфекционного отделения пациентку направили в Псковский клинический перинатальный центр. На приёме у акушера-гинеколога состояние женщины резко ухудшилось, развилась дыхательная недостаточность, в связи с этим для спасения жизни ребёнка и матери врачи медицинского учреждения приняли решение об экстренном проведении родоразрешения путём кесарева сечения.

Новорождённая девочка осталась под присмотром специалистов из Псковского перинатального центра, а мать в крайне тяжёлом состоянии доставили в реанимацию инфекционной больницы. После взятия биоматериала методом ПЦР был установлен диагноз – грипп A+B. Компьютерная томография показала 100 % поражение лёгких. Пациентку перевели на ИВЛ с наложением трахеостомы в связи с длительным периодом острой дыхательной недостаточности.

За жизнь молодой матери боролась большая совместная мультидисциплинарная бригада специалистов Псковской областной инфекционной клинической больницы и Псковского клинического перинатального центра: анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, акушеры-гинекологи с участием главных внештатных специалистов региона. Неоднократно проводились телемедицинские конференции с коллегами из ведущих научных медицинских учреждений страны – Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Минздрава России.

На общую клиническую картину оказывал существенное влияние послеродовой период жизни женщины. Этот же фактор являлся особо важным в процессе определения стратегии лечения и диагностики пациентки. Силами врачей на фоне проводимого продолжительного лечения и при поддержке состояния современной аппаратурой Псковской областной инфекционной клинической больницы у женщины стало наблюдаться постепенное улучшение состояния.

11 апреля женщину выписали из лечебного учреждения, она смогла впервые встретиться с дочерью, ровно через месяц со дня её рождения.

«Благодаря этим людям наконец-то произошла моя первая встреча с доченькой. За мою жизнь они боролись каждый день, каждую минуту. Я была под постоянным присмотром, за мной был лучший уход. Мне не найти столько слов, чтобы высказать им всем мою благодарность. Низкий поклон врачам: Лауре Альбертовне, Николаю Александровичу, Никите Константиновичу. Отделению реанимации низкий поклон и вечная благодарность за жизнь», – отметила женщина.

«Этот случай – яркий пример слаженной работы врачей разных специальностей и разных медицинских учреждений Псковской региональной системы здравоохранения, готовых бороться за жизнь пациентов до конца. Благодаря оперативным действиям и профессионализму удалось спасти и молодую маму, и её ребёнка», – заключили в профильном областном комитете.