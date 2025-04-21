О тонкостях оформления детских банковских карт поговорят на «Серебряном дожде»
Программа «Копилка» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 21 апреля в 12:30. Гостем ведущего Андрея Федорова станет эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.
С какого возраста ребёнку можно оформить банковскую карту? Как контролировать расходы юного владельца карты? С какого возраста ребёнок сможет оформить карту без привязки к родителю? И как обезопасить ребёнка от мошенников?
Об этом и многом другом – в эфире программы «Копилка» 21 апреля в 12:30. Подкаст программы слушайте в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».
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