Псковский драмтеатр воскрешает забытую пьесу русского писателя

12:16, 21 апреля 2025, ПАИ

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина возвращает на сцену забытую пьесу русского писателя и драматурга ХХ века Леонида Андреева. 22, 23, 24 апреля в Пскове пройдут первые показы спектакля «Каинова печать» в постановке Тимура Кулова, сообщили ПАИ в пресс-службе театра.

Россия начала XX столетия. Затюканная экономка неопределённого возраста и её дюжий любовник-дворник задумали убийство своего хозяина – прямого потомка Плюшкина и явной предтечи Корейко – до патологии, прижимистого, тайного миллионщика, чтобы завладеть его деньгами и во что бы то ни стало вырваться со дна общества.

Звучит как завязка бульварного чтива, однако это действительно реальный сюжет из криминальной хроники тех лет. Русский писатель Леонид Андреев в 1913 году превратил судебные протоколы в пьесу с двойным названием «Каинова печать» («Не убий!»).

«В отличие от прославленных пьес и прозаических текстов Андреева, «Каинова печать» не имела подробной сценической истории – ни до революции 1917 года, ни в советский период, ни после падения советской власти (1996 год – спектакль Б. Голубицкого в Орле; 2000 год – студенческий спектакль М. Борисова в Щукинском училище в Москве; и только-то). Псковский театр драмы воскрешает полузабытую пьесу для публики», – отметили в пресс-службе.

Зрителей, интересующихся историей создания пьесы и её сценической судьбой, театр отсылает к тексту театроведа Александра Вислова, написанному специально к псковской премьере: drampush.ru/news/10304.

Режиссёр Тимур Кулов и художник Николь Кламперт помещают персонажей «Каиновой печати» в некий мистический поезд (или заблудившийся трамвай?), на всех парах несущийся то ли к исполнению заветных желаний героев, то ли к тотальному крушению. Бой-баба, рвущаяся из грязи в князи, незадачливый супермен, ставший безвольной машиной для убийства, одинокий старик-эротоман, одновременно отвратительный и трогательный, спившийся аристократ со своим незадачливым ангелом-хранителем – все они, живые и мёртвые, посажены в этот поезд, словно в чистилище, пока не сотрут с себя каинову печать совершённого греха.

«Тимур Кулов в начале 2020-х годов стал одним из ведущих молодых режиссёров Татарстана. В декабре 2024 года в Псковском театре драмы с большим зрительским ажиотажем прошёл фестиваль спектаклей режиссёра «Кулов-фест». Вместе с Куловым над спектаклем работают художник Николь Кламперт (Санкт-Петербург) и художник по свету Владимир Коваленко (Екатеринбург)», – напомнили в пресс-службе.

«Каинова печать» продолжает проект «Режиссёры из национальных регионов РФ в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина».

В главных ролях в спектакле – Ангелина Курганская (Василиса Петровна), Алексей Ухов (Яков), заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев (Кулабухов). В спектакле также заняты лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Дарья Чураева, Ислам Галиуллин, Ульяна Гноевая, Максим Митяшин, Александр Петровский, Андрей Ярославлев.

Первые показы спектакля Тимура Кулова «Каинова печать» пройдут 22, 23 и 24 апреля. Также до закрытия театрального сезона премьеру покажут в мае и июне.