Эксперт: Ребёнок может получить личную банковскую карту уже в шесть лет

13:24, 21 апреля 2025, ПАИ

Гражданский кодекс РФ позволяет детям с шести лет совершать небольшие бытовые покупки, поэтому банковскую карту как одно из законных средств платежа можно оформить на ребёнка уже с этого возраста, но с привязкой банковского счёта к карте взрослого. Об этом в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ регулятора Александр Иванов.

«Конечно, в разных банках условия могут отличаться. Например, где-то карту можно открыть шести-семи лет, а в некоторых банках только с десяти. Стоимость обслуживания детской карты тоже варьируется, но можно найти и бесплатный вариант», – уточнил гость студии.

Чтобы оформить карту ребёнка, родитель или опекун должен подписать согласие, а также принести в банк паспорт, свою банковскую карту, свидетельство о рождении ребёнка и написать заявку на выпуск дополнительной детской карты. «В некоторых банках можно подать заявку онлайн. А когда карта будет готова, её нужно будет забрать в отделении банка», – добавил Александр Иванов.