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Происшествия

Псковские таможенники нашли в вагоне поезда более двух тысяч пачек контрабандных сигарет

Сотрудники железнодорожного таможенного поста «Посинь» нашли сигареты на сумму более 230 тысяч рублей в тайниках саморазгружающегося бункерного грузового вагона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

  • Псковские таможенники нашли в вагоне поезда более двух тысяч пачек контрабандных сигарет
    Фото: пресс-служба Псковской таможни
  • Псковские таможенники нашли в вагоне поезда более двух тысяч пачек контрабандных сигарет
    Фото: пресс-служба Псковской таможни
  • Псковские таможенники нашли в вагоне поезда более двух тысяч пачек контрабандных сигарет
    Фото: пресс-служба Псковской таможни
  • Псковские таможенники нашли в вагоне поезда более двух тысяч пачек контрабандных сигарет
    Фото: пресс-служба Псковской таможни
  • Псковские таможенники нашли в вагоне поезда более двух тысяч пачек контрабандных сигарет
    Фото: пресс-служба Псковской таможни
  • Псковские таможенники нашли в вагоне поезда более двух тысяч пачек контрабандных сигарет
    Фото: пресс-служба Псковской таможни

Контрабанда была вложена в балки закрытого хоппера с пшеницей, следовавшего из Казахстана в Латвию. Тайники были замаскированы металлическими пластинами на магнитах.

Таможенники извлекли из технологических полостей связанные между собой 126 брикетов по 18 пачек сигарет NZ GOLD с акцизными марками Белоруссии – всего 2 268 пачек.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров), уточнили в пресс-службе.

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