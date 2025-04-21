Как обезопасить себя от необоснованных трат ребёнка, у которого есть банковская карта, объяснил экономист
Как контролировать расходы по банковской карте ребёнка, которая привязана к родительскому банковскому счёту, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ регулятора Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Поскольку банковский счёт открыт на взрослого, а детская карта выпущена к нему дополнительно, то управляет настройками по всем картам сам родитель. Чтобы не подвергать риску семейный бюджет, я рекомендую установить ограничения на операции по детской карте», – сказал гость студии. Так, взрослый может установить лимит расходов на день, неделю или месяц, также можно запретить покупки дороже определённой суммы. Если юный владелец карты активно пользуется интернетом, лучше подключить родительский контроль при оплате онлайн-покупок – так при каждой попытке ребёнка совершить такую операцию родители будут получать СМС. «Можно также запретить снимать с карты наличные и переводить деньги на другие счета. Все эти опции доступны в мобильных приложениях банков», – добавил Александр Иванов.
Оформить банковскую карту на ребёнка можно уже с шести лет, однако в разных банках условия могут отличаться. Например, где-то карту можно открыть с шести-семи лет, а в некоторых банках только с десяти, уточнил гость студии.
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