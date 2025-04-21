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С какого возраста ребёнок может завести личную банковскую карту, рассказал Александр Иванов

С какого возраста ребёнок сможет оформить личную банковскую карту без привязки к родительскому счёту, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ регулятора Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Александр Иванов. Фото: ПАИ

«Уже с 14 лет сразу после получения паспорта подросток может открыть свой банковский счёт и завести карту, однако для этого нужно письменное согласие родителей или попечителя», – сказал гость студии.

Чтобы оформить карту, нужно лично обратиться в отделение банка с паспортом и согласием родителей. «Родителям лучше сходить в банк вместе с ребёнком, чтобы помочь ему с оформлением документов, подписанием договора на открытие счёта», – порекомендовал Александр Иванов. Он также добавил, что совместный поход в банк поможет ребёнку изучить условия пользования, так как родитель будет рядом.

Оформить банковскую карту на ребёнка можно уже с шести лет, однако в разных банках условия могут отличаться. Например, где-то карту можно открыть шести-семи лет, а в некоторых банках только с десяти, заключил гость студии.

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