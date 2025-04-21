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Экономика

Директор по персоналу компании «ИВА» Ирина Митрофанова станет гостьей программы «Бизнес-ланч»

Директор по персоналу компании «ИВА» Ирина Митрофанова станет гостьей программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 апреля, в 14:00.

Изображение: ПАИ

Какие тренды в HR на 2025 год? Какие способы адаптации новых сотрудников применяются сегодня? Что такое корпоративная культура и как она формируется? Какие инструменты используются для удержания сотрудников?

Об этом и многом другом – в эфире «Бизнес-ланча» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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Директор по персоналу компании «ИВА» Ирина Митрофанова станет гостьей программы «Бизнес-ланч»
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